Voici un des premiers tests du Phenom X4 9100e. Ce dernier se caractérise par plusieurs choses : il est le processeur quad core le moins cher du marché, il a une fréquence de 1800MHz avec un lien hypertransport de 1600MHz, et il est basé sur la "vieille" révision B2 tant décriée à tort en ce qui concerne le bug TLB du fait de sa mise en évidence sur quelques applications très ciblées. Tout ça pour dire que le bug du TLB a porté les maux du Phenom alors que sa faiblesse n'était pas vraiment là. En attendant, il a été comparé au X2 4600+, sur quelques applications synthétiques et quelques jeux. Anglais requis mais pas indispensable, les graphiques sont clairs et facile à déchiffrer!

