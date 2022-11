ViewSonic a récemment officialisé deux nouveaux écrans à ajouter au catalogue gaming du fabricant et plus spécifiquement à sa gamme Elite. D'un côté, nous avons l'Elite XG341C-2K, un exemplaire que nous avions déjà couvert plutôt en détail fin septembre. De l'autre, nous avons un Elite XG340C-2K, un modèle que nous découvrons donc aujourd'hui.

De par leur appellation, les deux nouveaux écrans semblent très proches et pourtant, ils ne jouent pas réellement dans la même cour. Certes, tous deux sont des moniteurs ultrawide de 34 pouces avec une même définition UWQHD et une matrice VA (notons que le communiqué mentionne de l'IPS, mais le site officiel parle de VA...). L'assemblage, le design, l'ergonomie et même la connectique sont quasi identiques, à la différence que le XG341C-2K a un peu plus de LED RGB à l'arrière, tandis que le XG340C-2L en a quelques-unes dans sa tranche inférieure.

En revanche, alors que le XG341C-2K possède un rétroéclairage moderne avec 1152 Mini-LED, le XG340C-2K se contente d'un technologique basique. Il va donc de soi que le XG341C-2K est le modèle supérieur avec les meilleures caractéristiques de luminosité, de contraste et de couleurs. On sera tout de même très surpris d'y voir une profondeur de seulement 8-bit, c'est pour le coup assez décevant à ce niveau. Dommage. Ensuite, il profite aussi d'un overclocking du taux de rafraîchissement supérieur de 20 Hz à celui permis avec le XG340C-2K et son FreeSync Premium Pro est complété d'une option de réduction du flou de mouvement, nommée PureXP chez ViewSonic. En contrepartie, la dalle du XG340C-2K est plus fortement incurvée. Bon, pas de DisplayPort 2.1 ni pour l'un ni pour l'autre, mais ça, on en a l'habitude maintenant et puis ce n'eût pas été tellement nécessaire avec ceux-ci. Les premiers écrans DP 2.1 n'arriveront qu'en 2023. Vous y trouverez tout de même du HDMI 2.1, ce dont les dernières consoles s'en accommoderont très bien.

Bref, XG341C-2K et XG340C-2K sont deux écrans très différents et ciblant deux publics très distincts. Nous n'en connaissons pas encore les tarifs officiels, mais nous en avons déjà une petite indication, notamment pour le modèle avec Mini-LED. Il a été référencé chez Caseking pour 1999 €, ce qui nous semble être un tarif bien plus juste que les 2622 € constaté chez Amazon.fr. Cependant, l'écran n'est en stock chez aucun des deux. Le prix est difficile à comparer, étant donné que l'on ne trouve pas encore chez nous d'écran Mini-LED de 34 pouces dans le commerce, mais surtout du 32 pouces. Le tarif pourra néanmoins sembler excessif si l'on prend en compte le fait qu'un Odyssey Neo G9 avec des caractéristiques supérieures peut aujourd'hui se trouver à 1700 €. En ce qui concerne le XG340C-2K, il devrait logiquement se vendre bien en deçà des 1000 €, où il fera face à une concurrence assez nombreuse.