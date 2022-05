C'était l'année dernière que l'USB-IF avait publié la mise à jour USB-C v2.1 définissant le standard Extended Power Range (EPR) et introduisant la capacité pour l'USB-C de fournir jusqu'à 240 W, soit jusqu'à 48V à 5A ! Une belle progression par rapport au plafond précédent de 100 W (20V à 5A), de quoi pouvoir envisager d'effectuer la recharge de la plupart des machines portables mainstream uniquement via USB-C, hormis peut-être avec celles équipées d'un très gros GPU ! Enfin, ce fut un plus tard dans l'année que le même organisme avait dévoilé les nouveaux logos devant accompagner cette évolution et l'USB4.

Un an plus tard et voilà que les premiers câbles conformes et clairement labélisés se montrent. C'est le cas chez Club3D, qui a lancé 3 câbles pour l'occasion certifiés par l'USB-IF : deux en USB4 pleinement conçus pour de l'alimentation à 240W simultanément aux transferts de données et contenus vidéos, un troisième toujours capable de fournir 240 W, mais limité à l'USB 2.0.

Plus spécifiquement, la référence CAC-1573 peut fournir 240W, mais débiter uniquement 480 Mb/s via USB 2.0 et ne dispose pas du mode de fonctionnement DP-Alt Mode. Le câble CAC-1575 est USB4 20 Gb/s (Gen 2x2) et peut fonctionner en DP-Alt mode jusqu'à 4K/60Hz. Enfin, le modèle CAC-1576 est en USB4 40 Gb/s (Gen 3x2) et peut aller jusqu'à 8K/60 Hz. Ce dernier ne fait aussi qu'un seul mètre de long, contre 2 mètres pour les deux autres. En somme, de quoi couvrir tous les types de besoin en matière de puissance et de transfert de données, que ce soit pour alimenter une machine, brancher un stockage externe, un écran ou deux machines portables entre elles. Il ne reste plus qu'à choisir le bon. À cet égard, il sera normalement difficilement possible de se tromper, chaque câble disposant du marquage approprié bien en évidence sur les fiches et sur l'emballage.

L'offre de Club3D sera disponible prochainement, mais à des prix encore inconnus. Espérons que d'autres constructeurs se joindront rapidement à l'effort aussi. Cela dit, avoir des câbles, c'est bien beau, mais encore faudra-t-il pouvoir les exploiter avec des chargeurs et des appareils pouvant faire usage de la nouvelle capacité. En l'occurrence, Club3D ne propose pas encore de chargeur capable de fournir plus de 132 W. (Source)