Le community manager du compte Twitter allemand de GIGABYTE a fait son truc et a posté les images d'un nouveau produit AORUS, sans plus d'explication ni de détail, tout juste une petite phrase et une poignée de hashtags. Heureusement, les images parlent d'elles même et ne peuvent se passer de commentaire tant le produit est digne d'un premier avril. Le hic, c'est que nous sommes bel et bien en octobre, ce qui veut dire qu'il faut probablement prendre la chose au sérieux, comme le mini frigo Xbox de Microsoft.

Ce qui nous avons sous les yeux est une chaise gaming et indéniablement un exemplaire... gonflable ! Probablement l'une des premières en son genre, ou du moins de la part d'une grande marque connue. Le fauteuil est composé de deux chambres individuelles, naturellement faites intégralement d'un plastique (que l'on espère épais) d'une couleur noir brillant avec une assise en velours. Il portera le blason AORUS et arborera des motifs vaguement « gamers » en blanc, sans que l'on sache exactement d'où la marque aurait tiré son inspiration pour le design. Cela étant dit, nous, ça nous a fait penser à ça :

« Game like a pro, sit like a boss! ». « Ça colle assez, non ?

On ne connaît pas les dimensions de ce futur fauteuil, mais il va de soi qu'il ne pourra rien offrir pour optimiser son ergonomie à votre goût. Si vous avez déjà acheté un matelas gonflable à pas cher en grande surface ou chez Amazon, rien que le souvenir devrait aussi vous rappeler la formidable odeur de plastique qui émane souvent de ce genre de matériau au déballage. Espérons également que GIGABYTE aura la bonté d'inclure au moins une pompe électrique de bonne facture (et qui ne sentira pas le brûlé au bout de 2 minutes d'usage) et que le risque d'explosion sera moindre qu'avec une de ses alimentations GM (bon ok, c'est un coup sous la ceinture).

Combien GIGABYTE osera-t-il demander pour cette chose ? Et à partir de quand ? Pourrait-il uniquement s'agir d'un futur cadeau en bundle avec un autre produit ? L'avenir nous le dira. Si elle ne risque pas d'exciter grand monde, on peut imaginer que le joueur étudiant sans le sou dans sa chambre rikiki pourrait peut-être y trouver un semblant d'intérêt, ou bien ceux qui aiment l'idée de pouvoir emporter leur chaise gaming partout avec eux... Finalement, GIGABYTE, si vous nous lisez, nous aussi nous avons de superbes idées de produit, voici notre première suggestion pour la suite, ciblant cette fois-ci plutôt le gamer vacancier :