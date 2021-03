Le site vietnamien de Samsung a enregistré un nouveau modèle d'écran, qui entre temps a également été référence dans plus de magasins en Europe (notamment en Angleterre, Danemark et République Tchèque), suggérant que l'écran serait bien promis pour l'ensemble du continent. Pas que l'offre soit particulièrement exceptionnelle, puisque ses caractéristiques techniques sont à 99,9 % du déjà-vu depuis des années, avec une dalle SVA 34 pouces ultrawide à 3440 x 1440, un taux de rafraîchissement correct de 100 Hz et de l'adaptive sync. Une sauce qui rappellera celle des premiers écrans de ce calibre apparus il y a 4-5 ans, en l’occurrence comme le X34 d'Acer et le PG348Q d'ASUS, mais ici sans module G-Sync — avec un peu de chance, il pourrait toutefois être G-Sync Compatible, en plus du FreeSync, ce qui tend à devenir la norme de nos jours.

La particularité, c'est que l'écran reprend la fameuse courbe 1000R emblématique des écrans gaming Odyssey de la marque, une caractéristique potentiellement souhaitable et adaptée pour certains usages pros et vidéoludiques, mais beaucoup moins convenable pour d'autres. Malgré tout, l'écran se veut polyvalent. D'une part, sa combinaison définition/taux de rafraîchissement permettra par exemple de jouer occasionnellement et plus convenablement que sur un écran 1080p @60Hz, malgré le temps de réponse peu fantastique de 5 ms, tandis que les usages un poil plus professionnels pourront se satisfaire d'un port USB-C avec une capacité de charge de 90 W (par exemple pour un laptop) et un port RJ-45.

Il existe aujourd'hui de nombreux modèles très similaires sur le marché, dont la majorité exploite d'ailleurs également une dalle VA, et pour l'instant, le seul argument en faveur (ou en défaveur) de ce S34A650 de Samsung sera sa courbe très prononcée, encore impossible à trouver ailleurs pour l'instant, en attendant de voir un prix en euros. (Source)