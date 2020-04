LG lance un moniteur gaming, 34" UWQHD affichant 3440x1440 pixels, et se nommant 34GN850-B. Sur le papier il a l'air sympa : dalle courbe, technologie nano-IPS, 1 ms de temps de réponse de gris à gris, contraste typique de 1000:1 digne de l'IPS, luminosité de 400cd/m², 144 Hz (overclockable à 160 Hz à supposer que cela fonctionne sans artefact), support du FreeSync 2 Premium et compatible G-Sync, ce qui implique le HDR400, il est même noté HDR10. C'est donc un engin de bonne facture, au style agréable comme vous pouvez le voir sur les images. Il a cependant un gros défaut, qui est imputable non pas à sa technique, mais à son prix. Il devrait être disponible en avril à un prix avoisinant les 900$.

Le fait est que le marché a été plus réactif que LG, mais il est vrai avec des dalles d'une autre nature. Le même type d'écran avec de l'IPS et donc le même taux de 144 Hz en VRR se trouve déjà autour des 600€, on citera en exemples les Acer Nitro XV340CKP, ou le récent Iiyama GB3461WQSU. Et si vous vouliez les mêmes specs mais en VA, il y a les Acer CU34G2X et les MSi MPG341CQR. Il y a une grosse différence pour justifier ce différentiel de prix de presque 200/300€, c'est la présence du HDR. Néanmoins est-ce que cet artifice vaut vraiment ce prix pour un joueur ? C'est une question délicate, voilà pourquoi l'avenir s'annonce compliqué pour ce moniteur LG.