Là où on assiste à un gros chantier, c'est bien la ventilation ARGB. Les constructeurs de boitiers souvent collent un boitier de contrôle de la ventilation, avec parfois des prises qui leur sont propres (Chieftech, Sharkoon, etc), il est alors impossible de les brancher sur une carte mère. Parfois, des constructeurs tiers proposent un boitier de gestion, comme Corsair par exemple ou NZXT. De l'autre côté, l'ARGB arrive massivement sur les cartes mères de génération 500 et 400 respectivement chez AMD et Intel, et cette gestion des loupiottes se fait via la carte mère et chaque constructeur a son nom zouli : ASUS Aura, MSi Mystic Light, ASRock Polychrome et GIGABYTE RGB Fusion.

Le boitier idéal serait celui qui permettrait de contrôler toute la ventilation, et toutes les LED RGB. Il en existe un, chez Cooler Master, il se nomme MasterFan ARGB. Il permet de coller 6 moulins et de réguler leur vitesse, mais aussi leur éclairage via 6 prises ARGB associées. Il s'alimente via une prise Sata, se connecte à la carte mère via 2 prises particulières. L'engin mesure 10 cm de long x 6.5 cm de large x 1.6 cm d'épaisseur. La seule chose qui nous chagrine, c'est qu'il ne semble pas prévu pour l'Europe, il faudra le récupérer via d'autres importateurs. Ca c'est super dommage ! (Source TPU)