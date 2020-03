Vous vous souviendrez peut-être de cet écran OLED timidement orienté « divertissement personnel » du haut de ses 21,6 pouces seulement introduit l’année dernière chez EIZO. Il est venu jouer dans la cour du PQ22UC d’ASUS avec une dalle OLED identique signée JOLED, à la différence qu’EIZO annonçait à l’introduction une disponibilité exclusive au Japon et limitée à 500 exemplaires, avec un tarif aux alentours de l’équivalent japonais de 3000 €, soit tout de même bien plus « doux » que les 5000 € demandés pour le modèle ASUS, pourtant parfaitement identique.

Finalement, ceux qui espéraient un regain de concurrence sur ce segment de l’OLED, un peu abordé à reculons par les marchands d’écrans, peuvent désormais s’attendre à voir le Foris Nova débarquer prochainement en Europe (il a été enregistré auprès de l'EEC le 12 mars). En effet, la semaine dernière, EIZO a annoncé vouloir étendre progressivement la disponibilité de son écran au monde entier, en commençant notamment par la Chine.

Une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient un PQ22UC plus abordable, à condition bien sûr que le tarif européen du Foris Nova reste dans les eaux du MSRP japonais. Toutefois, c’est un peu mal parti quand le voit un tarif TTC de 51 929 couronnes norvégiennes, soit 4442 €… Le mystère demeure également quant aux quantités disponibles, le site d’EIZO indiquant toujours encore le fameux chiffre de « 500 unités » en dépit de l’annonce du constructeur - un oubli, ou alors signe qu’EIZO chercherait peut-être d’abord surtout à liquider son stock japonais invendu.

En attendant, c’est potentiellement une bonne nouvelle pour son compatriote JOLED, une disponibilité plus large de cette solution laissant sous-entendre que le producteur aurait en fin de compte lancé la production en volume par impression de dalles OLED 4K 21,6 pouces. Pour l’anecdote, rappelons que JOLED a construit un nouveau fab dernière génération au Japon pour la production par impression de solutions OLED de 10 à 32 pouces, dont les premiers échantillons ont été distribués en 2019 et dont la production en volume était alors bel et bien planifiée pour 2020. (Source : EIZO Chine)