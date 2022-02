Intel avait racheté l'entreprise Basis Sciences il y a maintenant un poil plus de deux ans pour mettre un pied à l'étrier des accessoires connectés. 100 millions de dollars sur la table pour le rachat, et c'est parti pour de nouveaux produits, dont la smartwatch Basis Peak qui permet tout un tas de fonctions, afficher des alertes, mesurer le sommeil, rythme cardiaque etc.

Toutefois comme la firme l'explique sur son site ici, il y a deux mois ils ont constaté qu'il y avait des problèmes de surchauffe pouvant entraîner des brûlures ou des cloques sur la surface de la peau. Un peu embêtant pour les utilisateurs, à qui la firme a demandé de cesser d'utiliser la montre. Mais le problème semble être trop profond pour être réparé, les équipes pensaient qu'une mise à jour software pourrait régler le problème mais il n'en est rien. Conséquence : rappel général pour toutes les montres vendues et remboursement !

Fin de l'histoire pour ce premier chapitre, ce qui est un coup dur pour Intel et sa filiale qui se retrouvent le bec dans l'eau. Malgré les milliards brassés et les investissements faits, le géant de Santa Clara peine clairement à se diversifier et se faire une place comme il le souhaiterait.