Vous êtes entrepreneur et vous avez envie de mettre en place la signature électronique dans votre entreprise ? Parmi les acteurs sur le marché, la société européenne Yousign se démarque. Acteur majeur de la signature électronique et de la gestion documentaire, Yousign propose une solution clé en main rapide et légale pour tous vos documents administratifs, dont la promesse d'embauche.

La signature électronique, c'est quoi ?

Pendant la crise sanitaire, la signature électronique est devenue indispensable alors que les déplacements étaient fortement limités et le télétravail généralisé. Signer à distance est devenu indispensable pour permettre aux entreprises de toute taille de fonctionner et ainsi continuer à réaliser des actes comme la signature d'un devis, d'un contrat de travail, d'un bon de commande, d'une promesse d'embauche... La signature à distance facilite l'échange et accélère les procédures de signature.

Yousign réinvente l’expérience de la signature électronique

Yousign.com est une entreprise française (et c'est assez rare pour être souligné) et européenne créée à Caen en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset et qui s'adresse aux TPE, PME et ETI. Via l'abonnement, elle permet aux entreprises de tout secteur des solutions de signature électronique, totalement sécurisées et disposant d’une véritable valeur juridique. Sa plate-forme facile d'utilisation, intuitive, moderne et ergonomique saura séduire même les plus réfractaires à la signature à distance. Depuis votre ordinateur, votre portable ou votre tablette, vous allez pouvoir simplifier et optimiser vos actes administratifs et ainsi vous consacrer au développement de votre entreprise et à votre équipe. Yousign est présent en France, Allemagne, Italie et en Pologne.

Signez en quelques clics vos promesses d'embauche avec Yousign

Vous avez trouvé la perle rare pour votre entreprise et vous avez envie de signer la promesse d’embauche le plus vite possible ? Que vous soyez au service RH, manager d'équipe ou bien chef d'entreprise indépendant, bénéficiez d'une solution rapide, fiable et efficace proposée par Yousign : la signature électronique. En plus d’engager une entreprise envers son futur salarié, pour ce dernier c’est aussi le moyen de se projeter plus vite dans son nouveau poste. Parmi les avantages, en plus de la sécurité et du gain de temps pour les deux parties (plus besoin de se déplacer), signer une promesse d'embauche en ligne permet une gestion simplifiée des documents depuis son tableau de bord, et de libérer du temps pour accueillir les nouveaux collaborateurs à leur arrivée. Le document est figé dans le temps, son intégrité est donc garantie. De plus, toutes les signatures sont certifiées au niveau européen.

Quels sont les autres avantages de la signature électronique avec Yousign ?

Simple et rapide, la signature électronique possède de nombreux atouts. Fini la paperasse administrative, en plus d'être totalement sécurisée et légale, elle permet d’accélérer les procédures puisqu'il n'y a pas de délai d'envoi postal. C'est donc aussi un procédé écologique, car pas besoin d’imprimer le contrat. Économie de papier, d'encre et d'impression, mais aussi de déplacement ! Le temps gagné permet ainsi de booster la productivité de son entreprise et de ses salariés. En étant une société française, Yousign garantit la conservation des données sur des serveurs basés sur le territoire européen. De plus, elle propose une API qui permet à ses clients de facilement intégrer à leurs outils sa technologie sécurisée.