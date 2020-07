En ce début de semaine, rien de tel qu'un petit modding pour vous remettre sur pieds et bien débuter votre journée ! Il y a peu, nous vous avions présenté un mod de chez L3P, vraiment réussi, à la fois sobre et lumineux, de quoi s'en prendre pleins les mirettes. Eh bien sachez que nous avons du neuf à vous montrer - enfin c'est pas neuf, mais ça vaut le coup -, avec un modding du bien connu neSSa du forum Overclock.net alias "SS Mods". Le projet a vu le jour pour le CMWS de 2018, un énorme évènement mettant en valeur les créations de divers artistes et organisé par Cooler Master. C'est donc dans l'optique de concourir que ce projet a vu le jour et vous verrez qu'il s'agit d'un travail de pro, c'est peu dire.

On se retrouve donc face à un modding utilisant une base de Cooler Master Cosmos C700P, du très grand format. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une réalisation assez colorée, avec la présence de vert, de rouge mais aussi d'autres coloris via le RGB ou bien la coque du boîtal. Le rendu est exceptionnel, le Cosmos a été modifié afin de pouvoir accueillir une conception verticale pour la configuration, ce qui est assez original en DIY. Vous trouverez donc la carte graphique à la verticale et la carte mère en façade du boîtier, avec connectiques vers le haut - euh, pour brancher c'est compliqué non ? Vous constaterez la présence d'un watercooling custom du plus bel effet, avec deux boucles distinctes, ce qui permet d'obtenir cette dualité de couleurs.

Les modifications apportées au chassis sont réellement très impressionnantes, avec une partie métallique permettant d'accueillir un radiateur à l'arrière de la machine. Le cache alimentation - si l'on peut appeler ça comme ça - est totalement personnalisé, avec la présence des logos HyperX et ASUS ROG éclairés. Une vidéo de la découpe au laser est disponible un peu plus bas, puisque le moddeur avait posté pas mal de vidéos pour suivre les étapes d'avancement de la création. La carcasse a réellement été repensée, le dos possède désormais un renfoncement pour accueillir les deux réservoirs, ce qui constitue tout de même un travail d’ampleur...

Le watercooling est dantesque, le support pour les pompes a été usiné à l'imprimante 3D et se retrouve parfaitement adapté à son emplacement. Un support a également été prévu pour l'alimentation et les ventilateurs ont leurs propres grilles personnalisées, autant vous dire que l'expression "fait maison" ne suffit même plus pour décrire ce mod. Des panneaux en verre trempé ont été rajoutés pour que la configuration soit parfaitement visible à travers le boîtier. La façade aussi a subi quelques améliorations, avec une peinture "Hydro Graphic" sur les caches dédiés, avec un style métallisé et asymétrique très original. Le logo Cooler Master se retrouve dans un anneau et est éclairé de rouge, ce qui apporte une touche supplémentaire d'originalité au rendu global.

Vous vous demandez ce qu'il y a dans ce monstre de taille ? Du lourd pour l'époque, avec du Threadripper 1900X de chez AMD, un octocore bien équipé et une carte mère ASUS ROG Zenith Extreme X3900. Du quad-channel, il en fallait bien pour obtenir les meilleurs débits sur cette plateforme TR4 et ce sont donc des modules de 8 Go de chez HyperX qui ont été utilisés. Vient s'ajouter l'indispensable, la GTX 1080 Ti ROG Strix de chez ASUS pour faire tourner les jeux les plus gourmands du moment.

Ah, dommage pour le manque du multi-GPU, surtout que ce processeur avait pas mal de lignes PCI-e en rab... sûrement pour des raisons esthétiques, un seul GPU aura été retenu. Et le stockage ? Du SSD HyperX Savage en 240 Go, autant dire que vous n'allez pas installer grand chose dessus. Une belle œuvre, mais pas forcément des plus équilibrées pour la config finalement. Pour alimenter tout cela, il fallait bien une alimentation 1200W platinum (comment ça vous n'êtes pas d'accord ?) et faire dans la démesure.

Processeur • AMD Threadripper 1900X

Carte mère • ASUS ROG Zenith Extreme X399

Carte graphique • ASUS ROG GTX 1080 Ti Strix

Boitier • Cooler Master Cosmos C700P

RAM • HyperX Predator RGB 4x8 Go @2933 MHz

SSD • HyperX Savage 240 Go

HDD • yenapa ! Les hdd cé le passé

Alimentation • Cooler Master V1200 Platinium

Radiateurs • EK-CoolStream CE 420

Waterblocks • EK-FB ASUS ROG ZE RGB Monoblock

Pompe • EK-XTOP Revo D5 PWM

Réservoirs • EK-res x3 250

Ventilateurs • Cooler Master Masterfan 140 AP RGB

Oh, nous n’avions pas beaucoup parlé de la loop custom, nous allons remédier à ça. Devinez quelle marque a été privilégiée ? Bien sûr, il s'agit de EK Waterblocks, avec des radiateurs 420 mm Coolstream et du réservoir RES X3 250. Les pompes sont des XTOP Revo D5 PWM, autant vous dire qu'elles n'auront aucun mal à couvrir chaque boucle. Pour le CPU, c'est un monobloc ASUS ROG que vous trouverez, normal dans un tel build, ce qui permettra de refroidir à la fois CPU et VRM, le tout avec un maximum de style !

On passe à la section bonus, il était temps dis donc ! Il y a tout pleins d'images du chantier et du boulot avant réalisation finale à vous montrer. Au programme, tôle et chaufferie de Dremel, avec un soupçon d'émotion tout de même - on en aurait presque la larme. On vous cale le plus d'images possible et une petite vidéo du rendu final, ce sont les meilleurs clichés que nous avons pu trouver. Le reste est présent sur le Workblog du forum, accessible via le lien un peu plus bas, on vous laisse checker tout ça !