Alors que le FSR 2 prenant en compte les données de mouvement dans son algorithme afin d’offrir une image toujours plus précise est annoncé comme facile à ajouter à l’Unreal Engine, ce moteur ne semble définitivement pas être le seul à s’interfacer aisément avec la technologie (tout comme ceux des consoles). En effet, un modder s’est amusé à porter le FSR 2.0 sur… Cyberpunk 2077, un titre propulsé par le REDengine 4 pour le moment réservé au DLSS en ce qui concerne la mise à l’échelle apachère de la définition de rendue.

En interne, il s’avère en fait que les données nécessaires au bon fonctionnement du DLSS et du FSR sont très — trop… — similaires, et que le DLSS est implémenté via une bibliothèque dynamique contenant le code d’appel compilé. Or, ce format permet d’être remplacé facilement et incognito : c’est ainsi que notre modder du jour, PotatoOfDoom1337, a pu détourner le bousin pour faire fonctionner le FSR. Ainsi, un utilisateur d’une GTX 1080 a pu constater une drastique augmentation de son taux d’image par seconde, atteignant 45 grâce à la modification. Rajoutez que le patch (non officiel, au risque de se répéter) est encore considéré comme « preuve de concept » — « probablement instable, quoi » — et s’installe en remplaçant 3 DLL et un catchant le registre, puis en sélectionnant un mode de DLSS dans le menu, et pof ! Vous voilà paré pour le FSR. Notez que le bousin est aussi compatible avec le Steam Deck : espérons donc que la modification soit reprise par CD Projekt Red rapidement. En attendant, à vos modems !

(Source : TechSpot)