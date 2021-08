Qui se souvient du Touché Coulé ? Bon eh bien là on fait pareil, mais avec des gros bateaux dans World of Warships. Enfin pareil, on dirige les bateaux et on doit couler les ennemis... Donc oui, pareil, mais pas tout à fait. Mais presque. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 18h