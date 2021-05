no ragotz

Il y a un moment maintenant, nous vous avions proposé RE7 sur PS4 Pro, puis les remakes de Resident Evil 2 et 3, eh bien c'est au tour de la démo de Resident Evil Village de passer entre nos mimines. Voyons un peu ce que présage le futur hit de Capcom, qui devrait sortir en fin de semaine, le 7 mai pour être précis. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h