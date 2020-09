Amateurs de stratégie au tour par tour et/ou de la saga Crusader Kings, voici pour vous un peu de Crusader Kings III, 8 ans après la sortie du 2e opus. Qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe... On regarde ça ensemble en direct, parce que vous le valez bien. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 16h