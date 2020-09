Vous êtes toujours à la recherche de périphériques dédiés au jeu ? Pendant les soldes, nous vous avions proposé les claviers Ducky Channel One 2 Mini RGB à un bon prix. LDLC (seul fournisseur dans l'hexagone, semble-t-il) propose une nouvelle remise sur ce modèle dépourvu du superflu. Sur ce clavier 60% vous n'aurez ni le pavé numérique, ni les flèches de direction, ni les "F", juste ce qu'il faut pour jouer ! Généralement affiché à 120 €, le code CLHEURE vous permet de sauver de précieux euros et de faire tomber le prix à 95,95 €. Les frais de port seront en plus et dès 5,95 € pour un acheminement vers le relais du coin. On reste sur les modèles équipés de switchs MX Red Silent (45g de pression, course de 1.9 mm), avec une version blanche disponible (le noir est en rupture). Notre lien est juste en dessous si vous êtes intéressé.