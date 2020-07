Alors qu'une suite est prévue pour dans quelques jours, on refait un petit tour sur Beneath A Steel Sky, développé par Revolution Software et sorti en 1994. Aidons donc ce bon vieux Robert à trouver des réponses à ses questions, notamment pourquoi a-t-on tiré sur son f**king hélico, nom de Zeus !! N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live vers 17h30.