no ragotz

Alphacool lance une tétrachiée de radiateurs pour watercooling, avec des gabarits non usuels

Alphacool lance une série de radiateurs de watercooling, à intégrer bien entendu dans une boucle maison, moulée à la louche. Ils sont cinq et on va commencer par le premier, le NexXxoS XT45 200. Il est prévu pour accueillir un moulin de 20cm, il est tout cuivre mais peint en nickel noir, et possède 5 trous pour embouts G1/4. Ce n'est pas un nouveau en soi puisque c'est lui que l'on retrouve dans l'AIO Eisbaer 200. Il est dispo pour 59.95€.

Le suivant porte le même nom, sauf qu'il accepte deux moulins de 200mm, bonjour la capacité de refroidissement avec cet engin ! Il fait monter la note à 84.95€, mais pèse déjà plus d'un kilo.

Vous aimez avoir la plus grosse ? Avec le NexXxos XT45 1080 Nova, vous y parviendrez très facilement. Il accueille 9 moulins de 120mm, c'est un carré de cuivre peint en noir mesurant 35cm de côté, ça ne se mettra pas partout ! Comptez 99.95€ té.

On passe au NexXxoS ST30, un radiateur qui récupère 4 ventilateurs de 140mm, il vous en coûtera 104.95€ pour monter cet engin dans votre pici, il trouvera peut-être plus facilement de la place que le précédent.

On grimpe encore d'un cran, le dernier. Le SuperNova 1260mm accepte 9 moulins de 140mm d'un côté ou 4 de 200mm sur l'autre face, le tout pour un bousin faisant 45cm de côté. Si vous avez des cheveux, vous risquez de ne pas rester indemne ! Il faut 139.95€ pour l'accueillir dans votre foyer.