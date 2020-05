3D Realms ne vous dit peut-être rien, pourtant son nom est à jamais collé à Duke Nukem, dans sa meilleure période comme sa mauvaise. Il bosse actuellement sur un jeu type ninja futuriste, un Shinobi moderne quoi, et qui de surcroit se prend pour le prince de Perse en courant sur les parois. Le gameplay s'annonce tonique, et surtout il prend en charge le Raytracing. Mais comme quasiment tout jeu, le Raytracing sans DLSS est voué à se briser les canines, aussi on pense que son implémentation interviendra plus tard, et ce d'autant plus que le support du RT est expérimental. Le titre devrait arriver dans l'année, sous perfusion d'Unreal Engine 4.

Gamegpu a testé la démo qui est disponible sur Steam, dans les conditions données ci-dessus. On peut dire que, quelle que soit la définition, le mode DX12 fait baisser les performances des cartes récentes, et même des plus anciennes qui pourtant "gagnaient" des performances comme les cartes Polaris. Dans l'ensemble, le classement est assez conforme aux forces en présence déjà connues, sans oublier de mentionner que l'UE4 reste plus favorable aux Geforce qu'aux Radeon, l'écart étant variable selon la définition.

Avec Raytracing, en l'absence de DLSS 2.0, les performances ne sont pas à l'avenant à compter du 2560x1440, on notera que seule la RTX 2080 Ti affiche un taux moyen encore acceptable pour ça avec 50 ips. En UHD, on peut oublier. Bref il reste beaucoup de travail pour en faire un jeu impeccable !