Les réguliers sur Twitch le savent déjà, mais l'envie de faire un live de 24 heures ne date pas d'hier et c'est donc aujourd'hui le "grand" jour. Au programme de ce gros direct : des jeux, du blabla, une libre antenne pour ceux qui veulent crier leur amour du hardware, de la chanson (quel régal)... et un accueil chaleureux pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient passer faire un petit coucou. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 18h