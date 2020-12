L'arrivée de PBO2 est l'une des grandes fonctionnalités attendues sur les derniers CPU Ryzen 5000, puisqu'elle permet d'améliorer les performances en adaptant mieux la tension nécessaire de chaque cœur afin de garder des fréquences de boost plus élevées et plus durables, tout en limitant la consommation et la chauffe des CPU. Un outil intéressant sur le papier, avec des premiers tests - à confirmer par la suite - convaincants sur l'efficacité de cette technologie. Toutefois, il ne s'agit pas de la seule amélioration de cet ASEGA 1.9.0.0, puisqu'il permet une meilleure compatibilité du Resize BAR avec les cartes NVIDIA, bien qu'un driver permettant de l'exploiter n'est toujours pas présent chez les verts.

MSI est donc le premier fabricant à sortir un BIOS exploitant ce nouveau microcode, et le plus surprenant est surtout le choix de carte : les B550M Mortar. Probablement qu'il s'agit de l'un des bestsellers récents du fabricant, qui va chercher à propager la fonctionnalité chez le plus d'utilisateurs que possible, ou bien que la réduction de la consommation permet d'être plus docile envers les VRM de la carte, qui ne sont pas aussi nombreuses - mais elles restent décentes - que les cartes de la série MEG ou MPG. Cependant pas de panique, les autres modèles devraient suivre rapidement durant cette période de fête, puis viendra le tour des cartes d'anciennes générations avec l'ASEGA 1.1.0.0 patch D. Avec le déblocage progressif des stocks, il y a donc fort à parier que de nombreux chanceux pourront profiter du PBO2 pour début janvier. (source : site officiel de MSI)