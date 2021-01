Microsoft cessera le support de Windows 7 le 14 janvier prochain, gratuit, mais cela n'empêche pas l'OS d'être numéro 2 dans le monde et de très peu derrière Windows 10. Certes il faut faire la Security Hash Algorithm 1 et 2 pour bénéficier du colmatage de failles récemment découvertes, mais Windows 7 reste populaire et moins fliqué que son successeur. Biostar a bien conscience de ça et donc rend ses cartes mères Intel à base de H310 et AMD série 300 et 400 ainsi que celles fournies avec un APU type SoC compatibles Windows 7. Ce n'est pas une seule compatibilité, c'est assumé et un motif pour Biostar qui ne s'en cache pas.

On notera que pas de cartes Z370 ni B360 sont invitées, toutefois les Z370 GT6 et GT7 ainsi que B360 GT3S et GT5S devraient le devenir à une date non communiquée. Donc support du H310M seulement. Côté AMD, les cartes en X370, X470, B350, B450, A10N, A68 acceptent Windows 7 à condition que votre processeur soit un engin de la famille des Bristol Ridge (APU d'architecture Bulldozer), Summit Ridge (Ryzen 1000) et Pinnacle Ridge (Ryzen 2000). Vous aurez remarqué que les APU raven Ridge et tous les dérivés ne sont pas supportés.

On se demande par quel biais tout cela fonctionne puisque les constructeurs de CPU avaient bien spécifié que Windows 7 ne disposait pas des pilotes adaptés pour prendre en charge les fonctionnalités de ces processeurs, allant du turbo aux modes d'économie d'énergie. Apparemment Biostar y est arrivé, ou alors ce dernier ne dit pas tout quand au support partiel de ses cartes mères avec Windows 7. On peut trouver la marque chez les voisins germains, ou sur Mamazone, en Gaule réfractaire, il n'y a pas de place pour ces marques "exotiques", na ! (Source Anandtech)