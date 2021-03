Dans 3 jours, nous saurons ce que la carte a dans le ventre, ou plutôt devrions nous dire le GPU, car l'honneur sera fait aux cartes de référence et customisées, lancées simultanément. Y aura-t-il des différences de performances liées à des fréquences très différentes entre carte ref et maison ? Ou seront-elles anecdotiques ? Nous le verrons. En attendant, plusieurs tests ont été menés sur la Nitro+ de Sapphire, qui ressemble à ses grandes soeurs, par le look et l'embonpoint, sur une grande batterie de 3D Mark.

On sait que les Radeon sont particulièrement performantes sur ce benchmark, appréciant le moteur utilisé, mais ça donne un ordre d'idée précis quant à la comparaison avec les autres Radeon 6000, parce que vis-à-vis des GeForce, ça rend plus difficile le duel du fait d'une sous-performance sur la suite 3D Mark. Des tests officiels permettront de faire tout ça, mais en attendant, voilà ce qu'il ressort après avoir relevé les scores sur la base de données UL, qui ne manque pas cette fois.

La RX 6700 XT Nitro+ serait 52 % plus rapide que sa cadette 6700, ça tombe à 51 % avec une RX 6700 XT de référence en faisant la moyenne de Fire Strike Extreme et Ultra, Time Spy et TS Extreme, sans oublier Port Royal. Si on se base sur le nombre d'unités de calcul, la RX 6800 XT a 4608 SP, contre 2560 à la 6700 XT, soit 80% de plus. Cette inégalité entre l'augmentation des coeurs et les scores 3D Mark pourrait en partie s'expliquer par la fréquence en charge, plus débridée sur 6700 avec une capacité de consommation identique théorique de 375 W permise par les 2 x 8 pins et le port PCIe. Si on glisse sur la RX 6800, cette dernière ne serait que 26% supérieure à la nouvelle venue, pour 50% de SP en plus. (Source bilibili)