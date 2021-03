Il y a deux semaines, Anandtech publiait un test du Core i7-11700K en avant-première, avec du matériel acheté via MindFactory. On y voyait un CPU plus à l'aise que la énième déclinaison Skylake, mais restant à bonne distance de Zen 3. Toutefois, nous soulignions qu'avec une plateforme pas encore lancée officiellement, les constructeurs et Intel s'affairent à optimiser jusqu'à la dernière minute le moindre UEFI/Microcode/BIOS (rayez la mention qui vous ennuie le plus), et par conséquent, ce n'est qu'au lancement que l'on touche le plus la vérité. Il se trouve qu'Intel a lâché un nouveau microcode, estampillé 0x34, à opposer au 0x2C de la première review, elle-même updatée par rapport au tout premier 0x1B. Il se trouve qu'il améliore un petit peu les choses, et c'est le cas à chaque fois.

Anandtech a relevé que le 0x34 offrait, en moyenne, un gain de 1.8% sur les applications (ce qui implique parfois plus de gains, mais aussi plus de pertes selon le logiciel testé comme il l'explique), et 3% en gaming sur la RTX 2080 Ti. Autre exemple pour montrer les améliorations induites par le microcode, la bande passante mémoire avait grimpé de plus de 50% entre le 0x1B et le 0x2C, alors qu'elle a bondi un peu moins loin à 12% entre le 0x2C et le 0x34. Quelques pourcents par-ci, quelques autres par là, et petit à petit on peut finir à une grosse poignée. D'où l'importance de prendre ces tests de prélancement avec un peu de recul puisque ne représentant pas une plateforme complètement optimisée, même si l'idée est assez précise. Et parfois, même après le lancement, 24h souvent, il se rajoute une autre MAJ comme les adore notre Riton national !