Nicky (Minage = mining) en a bien fait suer des geeks de tous pwals en 2020, et elle ne compte pas s'arrêter si on en croit le début d'année catastrophique, tant d'un point de vue dispo que prix. Nvidia a mis au point une politique pour ce marché, qui vaut ce qu'elle vaut, à chacun de juger du bienfondé de celle-ci dans ce contexte si spécial, inédit depuis 30 ans.

Du coup, Palit a enregistré auprès de l'EEC, pas mal de références à base de P106, un Pascal identique à celui de la GTX 1060, mais décliné selon deux cartes majeures. La P106-90 est la cadette de la fratrie, avec 640 cuda cores et 3 Go de GDDR5, soit en gros une GTX 1060 encore plus castrée (1152 cc sur ce modèle précis). La P106-100, quant à elle, retrouve les specs de la GTX 1060 6 Go, avec ses 1280 cuda cores et sa GDDR5.

Pour rendre la carte encore plus spécifique du minage, Palit a enlevé toute sortie vidéo sur l'équerre arrière, même les joueurs ne pourront s'y jeter dessus. Il faut dire que dans le lot de références, il n'est pas dit que toutes seront matérialisées sous la forme d'une carte, mais il y a fort à parier que beaucoup le seront, vu que Palit ne fait que ressortir du catalogue des modèles déjà commercialisés lors de la première bulle cryptomonnaie de 2017.