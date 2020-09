On connaît déjà que trop bien les intentions d’Apple de vouloir botter en touche tout hardware n’ayant pas été conçu maison, probablement dans l’idée de réduire les frais, et de parfaire encore un peu l’étanchéité et homogénéité de leur écosystème. Ainsi, on sait déjà depuis juin qu’Apple va entamer une transition de 2 ans vers des CPU ARM faits maison, période durant laquelle les processeurs x86 (essentiellement ceux d’Intel) disparaîtront donc progressivement de son catalogue au fur et à mesure des renouvellements.

Une stratégie assez radicale côté CPU, mais vous pensez bien qu’Apple ne risquerait pas de s’arrêter en si bon chemin, la notion d’un GPU Apple pour iMac avait donc commencé à roder le mois dernier ! Potentiellement en route vers la dernière étape d’une forme d'autosuffisance en hardware "essentiel", de nouveaux bruits de couloirs — obtenus d’un rapport du journal chinois Commercial Times - suggèrent qu’Apple travaillerait bel et bien sur ses propres GPU et planifierait d’ores et déjà un lancement pour la seconde moitié de 2021 ! Le nom de code serait Lifuka (une Île du Royaume de Tonga ; « Tonga », voilà qui rappelle des souvenirs chez AMD, mais c'est aussi le nom de l'architecture du prochain SoC A14X de la Pomme) et le procédé de gravure sélectionné celui de 5 nm chez TSMC, bien entendu.