TSMC en Arizona : tout ce qui s'est passé et a été dit avant-hier !

Comme convenu, TSMC a tenu sa cérémonie pour le « tool-in » de son Fab 21 en Arizona, deux ans seulement après l'annonce du projet ! Du beau monde était présent ce jour-là pour un événement tout de même assez notable, pour TSMC (et donc Taiwan), mais aussi pour les USA et l'industrie du semiconducteur de manière générale, notamment compte tenu de la nature « première » de la chose et des (grandes) ambitions (américaines) qui en sont à l'origine !

Concernant la cérémonie, c'est durant celle-ci que TSMC a donc dévoilé 6 outils de production de semiconducteurs qui serviront prochainement pour la fabrication de semiconducteurs sur les procédés de pointes et qui ont été fournis par des partenaires de longue date tels qu'Applied Materials, ASM, ASML, Lam Research, KLA et Tokyo Electron. C'était l'occasion aussi pour les différents intervenants d'y aller tour à tour de leur blabla pour marquer le coup.

Parmi les personnalités présentes se trouvaient Morris Chang (fondateur de TSMC), Mark Liu (Chairman de TSMC), CC Wei (PDG de TSMC), Joe Biden (Président des USA, si si), Gina Raimonda (secrétaire au Commerce), Doug Ducey (Gouverneur de l'Arizona) et Kate Gallego (maire de Phoenix). Mais n'oublions pas Tim Cook (PDG d'Apple), Lisa Su (PDG d'AMD) et Jensen Huang (PDG de NVIDIA) !

Il va de soi que chacun y est aussi allé de son p'tit tweet quasi obligatoire en cette époque. En voici un échantillon :

An exciting day attending the #TSMCArizona opening ceremony with so many partners and friends. A historic day for TSMC, the industry and the US semiconductor ecosystem! pic.twitter.com/o0pLwOXnO7 — Lisa Su (@LisaSu) December 7, 2022

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX — Tim Cook (@tim_cook) December 6, 2022

Our founder and CEO Jensen Huang joined President Joe Biden and TSMC founder Morris Chang at TSMC's historic event #TSMCArizona. In his speech, Jensen hailed TSMC’s $40B investment in U.S. chip manufacturing as a masterstroke and a game-changing development for the industry. — NVIDIA (@nvidia) December 7, 2022

As the U.S. semiconductor industry continues to advance in the years ahead, Arizona will be the engine powering its growth. Celebrated the first piece of equipment added to one of the most technologically advanced chip factories in the world today at the #TSMCArizona facility. pic.twitter.com/PXmcHqTXPs — Doug Ducey (@DougDucey) December 6, 2022

Patou Gelsinger n'était a priori pas présent physiquement à la cérémonie. Il n'a publié aucune photo et n'apparait sur aucune de celles disponibles, ce qui serait tout de même impensable s'il avait vraiment été présent. Qui sait, compte tenu du statut compliqué de son entreprise, cliente de TSMC, mais aussi concurrente en devenir, il n'était peut-être pas invité. Ou alors il n'a tout simplement pas pu venir. Ceci dit, sachez que le monsieur a un trip de prévu prochainement à Taiwan (et en Corée du Sud) pour y rencontrer "les partenaires". En tout cas, il avait aussi quelques mots doux à partager pour son nouveau voisin :

As @Intel, TSMC and others continue to invest here, Arizonans are a critical part of the future of the industry! — Pat Gelsinger (@PGelsinger) December 6, 2022

Notons aussi les mots très importants de Tim Cook, qui a donc confirmé pour de bon qu'Apple sera le plus gros client du Fab 21 et qui semble avoir hâte de pouvoir vanter de la puce « Made in America » dans ses iPhone. Pour le reste, des rumeurs avaient suggéré les jours précédents que NVIDIA sera juste derrière Apple dans le futur carnet de commandes du Fab 21. Rien n'a a priori été dit à ce sujet lors de la cérémonie et rien du tout n'a encore filtré concernant des commandes de la part d'AMD, du moins publiquement. Mais on se doute bien que la présence de Tata Su et Oncle Huang n'était pas juste un hasard ni une simple politesse de la part de TSMC.

Enfin, TSMC a partagé plusieurs choses importantes concernant l'usine et son avenir. Il est toujours bien prévu de lancer une production en volume avec le procédé N4 en 2024 (donc pas de N5), mais TSMC a aussi confirmé qu'une seconde usine dédiée au N3 est d'ores et déjà en cours de construction et qu'elle entrera en service en 2026. Par conséquent, l'investissement a été revu à la hausse et atteindra désormais les 40 milliards de dollars ! Avec ce duo d'usine, TSMC s'attend à pouvoir débiter plus de 600 000 wafers par an, soit 50 000 par mois. Ceci correspond à peu près à la moitié de la capacité d'une giga-fab taïwanaise. Pour rappel, il était initialement question de 20 000 wafers mensuels. Finalement, le fondeur taiwanais estime que les deux usines pleinement opérationnelles seront en mesure de générer un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dollars et que les puces qui y seront produites représenteront 40 milliards de dollars de ventes annuelles pour sa clientèle. « Muuurricaaaaaaa !

Pour changer un peu des faciès habituels.