AMD et GlobalFoundries ont réévalué leur relation pour la deuxième fois cette année, la première fut en mai dernier, durant lequel les deux entreprises s'étaient réengagées dans le cadre d'un contrat pour l'équivalent en wafers de 1,6 milliard de dollars, un nouvel accord qui mit par ailleurs également fin pour de bon à l'exclusivité précédemment imposée à AMD d'utiliser uniquement les services de GloFo pour certains procédés (12 nm et au-delà). Pour l'anecdote, rappelons que GlobalFoundries a complètement changé d'identité visuelle entre-temps. Naturellement, l'ex-division fonderie d'AMD et son ancien propriétaire sont toujours tenus de respecter certaines conditions, AMD doit payer exactement pour ce qu'il a signé, peu importe que l'entreprise s'en serve ou non, et GlobalFoundries doit lui fournir (le cas échéant) exactement ce qu'il a acheté en s'assurant d'octroyer à son client une capacité minimum sur ses lignes de production.

La dernière révision en date de leur contrat augmente la valeur de celui-ci d'environ 500 millions de dollars et repousse son échéance jusqu'en 2025. Autrement dit, AMD a opté pour augmenter sa commande en wafer 12/14 nm auprès de GloFo - un procédé utilisé à l'époque pour la première génération de Ryzen et qui sert aujourd'hui pour la fabrication des puces I/O de l'ensemble de la génération Ryzen et EPYC actuelle d'AMD. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ces procédés tombent en désuétude rapidement ces prochaines années, ce choix (inattendu) d'AMD pourrait indiquer que l'entreprise compte s'en servir encore au moins jusqu'en 2025, sans que l'on sache toutefois exactement pour quel type de produit, ou s'il s'agit d'un plan de secours pour compenser la pénurie actuelle. AMD a tout de même confirmé que cela n'avait rien à voir avec l'acquisition de Xilinx.

Comme toujours, aucun chiffre exact de la quantité de wafers commandés n'est mentionné pour l'accord entre GloFo et AMD, ni d'ailleurs le prix par unité, qui a d'ailleurs aussi été révisée en cette occasion. À la hausse, à la baisse, ça, on ne le sait pas non plus, décidément. Mais vu les conditions du marché, on imagine que ça n'a pu qu'augmenter. (Source)