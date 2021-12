On sait déjà depuis un moment que les mineurs de cryptomonnaies sont au moins partiellement responsables des problèmes auxquels le marché du GPU fait face maintenant depuis déjà un peu plus d'un an, mais ce n'est qu'en se « promenant » dans une vraie ferme de minage organisée et « professionnelle » que l'on peut commencer à se faire une meilleure idée de la quantité potentiellement astronomique de cartes graphiques réellement siphonnées par ce business (comme un autre ?) !

Dans une vidéo publiée avant-hier et qui a bien rapidement fait le tour de la toile, un individu du nom de Jaxson Davidson se décrivant comme étant un investisseur et mineur vétéran de cryptos à temps plein, nous montre l'intérieur d'un de ses quatre bâtiments intégralement dédiés au minage (et donc sans aucun doute très bien surveillés), principalement d'Ethereum et de Ravencoin. À moins d'avoir hiberné entre 2017 et aujourd'hui, la vue qui nous est donnée ici n'a rien de particulièrement originale, c'est du déjà-vu, mais une telle installation (d'ailleurs très propre) ne manquera jamais d'impressionner... et de remuer encore un peu comme à chaque fois le couteau dans la plaie désormais béante des joueurs (et il ne faut pas se leurrer, c'est probablement un peu le but aussi).

Here’s is look inside building 1/4 of my mining farm. Almost all 3070s in this building. My new building will be all 170hx cards. Hoping to have it finished by EOY. #ETH #RVN #Mining pic.twitter.com/ZSgYBgCwKL — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021

L'installation présentée ici serait constituée principalement de RTX 3070 (celle-ci), mais l'on peut également y observer quelques Radeon par-ci et par là. On peut voir qu'il y a tout un paquet de cartes graphiques de marques différentes et en prenant en compte qu'il existe déjà trois autres bâtisses comme celle-ci, potentiellement avec un niveau d'équipement semblable, ce Jaxson Davidson serait donc à lui tout seul facilement en possession de plusieurs milliers de cartes graphiques mineuses malgré elles. Certes, ce n'est qu'une fraction des millions de GPU fabriqués chaque année, mais des individus comme lui, il y'en a indéniablement plus d'un sur cette planète. Il explique qu'il a pu constituer son armada malgré la « pénurie » en achetant des cartes graphiques auprès de petites entreprises un peu partout dans sa région.

La bonne nouvelle, si l'on peut dire ainsi, c'est que toutes ses prochaines installations seront a priori essentiellement constituées de 170HX, la fameuse nouvelle carte CMP à base de GA102 et donc la plus puissante de la série ! En effet, l'individu dit avoir négocié un accord directement avec NVIDIA pour s'approvisionner avec cette nouvelle référence. En sachant que des revendeurs ont listé cette carte pour plus de 4000 $, on serait bien curieux de connaître le prix qu'il a réussi à obtenir directement auprès du créateur.

I have been buying from a number of small businesses around the county. But I was able to secure a deal directly with Nvidia for 170hx cards. Going forward I will just be building rigs with those. — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021

En tout cas, c'est donc probablement malgré tout une bonne chose que ce type de cartes existent sur le marché, même si elles ne sont certainement pas accessibles à tous les mineurs et ne peuvent donc que difficilement résoudre cet aspect du « problème », en attendant que la mise à jour Ethereum 2.0 (encore retardée) prive les mineurs de l'une des cryptomonnaies les plus rentables. Mais rien ne dit que celle-ci ne sera pas tout simplement remplacée par une autre...