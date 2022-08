Google aime bien mélanger les genres et multiplier les options. Dans une communication du blog officiel du géant de l'internet a été annoncée une nouvelle évolution de leur système de messagerie. Il sera maintenant possible via Gmail d'envoyer des courriels à des personnes possédant Google+, même si nous ne connaissons pas leur adresse et qu'ils ne font pas partie de nos "Cercles".

Cette option permettra de trouver une personne en tapant simplement le nom qu'elle affiche sur Google+ dans la zone dédiée à l'adresse mail d'un nouveau message sur Gmail. Elle est en cours de mise en place et, si vous utilisez leurs services, une information à ce sujet devrait arriver d'ici peu pour vous en présenter les détails. S'il peut être sympathique de faire de nouvelles connaissances via le net, on peut ne pas avoir envie d'être contacté par n'importe qui. C'est pourquoi cette nouvelle fonctionnalité sera modérable dans les paramètres de votre boite, vous permettant de choisir d'accepter toute personne possédant un compte Google+, seulement les amis de vos amis, uniquement vos amis ou bien personne si vous préférez partager votre adresse vous-même.

Le client Gmail étant largement plus utilisé que la copie de Facebook made by Google, on peut voir cette nouvelle possibilité comme un nouveau moyen d'y attirer les utilisateurs. Que vous utilisiez Google+ ou non, si vous avez un compte Gmail, pensez à jeter un oeil à vos préférences dans les jours qui viennent !