Pour 2021, Antec remet son offre Cube à jour ! Il faut dire que le châssis original n'est plus tout neuf, puisqu'il s'agissait d'une création de 2017 réalisée en collaboration avec Razer et qui fut suivie l'année suivante d'un second modèle retravaillé pour accueillir du watercooling EKWB. Pas de partenariat pour l'édition 2021, qu'Antec qualifie de boitier peu conventionnel, mais toujours capable d'accommoder du hardware de taille, enfin pour un boitier mini-ITX.

Justement, malgré sa catégorie, le Dark Cube peut accepter une carte mère Micro-ATX, un GPU de 33 cm de long, et même deux radiateurs d'AIO, dont un de 240 mm à l'avant. Le Dark Cube se démarquera aussi avec son châssis tiroir monté sur des rails métalliques pour un montage facilité, mais qu'il est également possible de retourner pour une configuration inversée ! De plus, le boitier est aussi livré avec deux façades interchangeables, l'une est en verre trempé comme le reste des flancs du boitier, l'autre en mesh pour mieux laisser respirer le Dark Cube. Enfin, en guise déco, 4 barres RGB sont planquées dans les 4 coins de la façade du boitier, avec un bouton de contrôle dédié.

En somme, un refresh plutôt intéressant et qui n'a pas grand-chose à voir avec le prédécesseur. On peut regretter que la ventilation soit limitée à du moulin de taille 120 mm et le stockage à un emplacement de chaque, alors que le Cube Mini pouvait accueillir du 140 mm et jusqu'à 4 SSD 2,5". Cela dit, de nombreuses cartes mères M-ATX récentes embarquent souvent au moins deux emplacements pour SSD M.2, format qui a aujourd'hui largement la faveur des fabricants, le choix du bon modèle sera donc un élément à ne pas négliger. En tout cas, il faut reconnaître que la conception et l'esthétique du Dark Cube paraissent plutôt réussies de prime abord. Nul doute qu'il ne manquera pas d'attirer les regards des amateurs de machines ITX lorsqu'il arrivera en magasin prochainement, il reste néanmoins à voir ce qu'ils penseront de son prix officiel de 209 euros, tout de même assez élevé.