Ce n’est que depuis 2014 que be quiet ! fait du boitier, une aventure qui avait commencé avec le Silent Base 800, dont la conception et sobriété n’avait pas laissé grand monde indifférent (dans un sens, comme dans l’autre). Une ligne de conduite que be quiet ! avait maintenu (heureusement, il y a assez de licornes en liberté sur le marché) pour son Silent Base 801 lancé en 2018, toujours plus grand, lourd et plus cher, mais aussi toujours mieux équipé. C’est donc avec cet héritage que le nouveau Silent Base 802 doit compter, introduit aujourd’hui pour reprendre le flambeau des prédécesseurs — le fruit de 5 mois de développement, parait-il. Que savons-nous à son sujet ?

Le boitier sera toujours aussi spacieux — toujours avec l’option de modularité d’une installation réversible si le cœur vous en dit —, capable d’accueillir de la mobale E-ATX, une bonne dose de disques dur grâce à ses 4 cages (équipées d’un cache) et jusqu’à 7 SSD. Comme de coutume, l’alimentation sera cachée dans son logement et l’intérieur fera la part belle au refroidissement (tout filtré), et au watercooling avec suffisamment d’espace pour un radiateur de 360 mm au-dessus et 420 mm en façade. Par ailleurs, 3 Pure Wings 2 140 mm sont inclut d’origine avec un contrôleur à trois vitesses (situé à l’avant avec les I/O) pouvant en accepter 6, connectable également sur la mobale pour une gestion PWM.

Be quiet a également conservé les matelas d’isolants, 10 mm sur le côté, 3 mm sur le dessus et 10 mm en façade, en sachant que les deux derniers sont optionnels, le panneau supérieur et celui de l’avant étant interchangeables avec un remplacement en mesh pour un flux d’air débridé au détriment des nuisances sonores — une flexibilité (assez efficace) qui tend à se répandre chez les fabricants et qu’on avait déjà pu tester sur le P600S de Phanteks. Enfin, l’USB 2.0 disparait complètement (enfin !) au profit de deux prises USB 3.2 Gen1 (5 Gb/s, déjà présents sur le Silent Base 801) et une nouvelle prise USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s) !

C’est tout pour les détails techniques disponibles pour l’instant. Le Silent Base 802 sera disponible seulement à partir de fin novembre en noir ou en blanc, avec vitre pour 169,90 € ou sans pour 159,90 €. Eh oui, la facture grimpe encore un peu, exactement de 20 € pour chaque version, relativement justifiés par des bonus sympathiques que le 801 n’a pas, mais ce sont bien les tests qui nous diront si cette évolution assez mineure mérite son nom, ainsi que ses nouveaux prix !