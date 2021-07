Même si la folie du minage commence à se tasser d'un côté, d'autres besoins particuliers - comme certaines workstations - nécessitent aussi des alimentations solides, sans pour autant chercher à optimiser le rendement énergétique de votre machine au poil près. En effet, réaliser des alimentations 80PLUS Platinium et Titanium coute un bras, surtout lorsque vous arrivez sur les puissances de plus de 850 Watts, et cela ne garantit pas pour autant que vous aurez un courant parfait. C'est donc pour charmer les gros demandeurs de jus d'électron que Thermaltake rajoute deux références à sa gamme dorée de PSU : les Toughpower GF1 en 1000 et 1200 W, qui sont entièrement modulaires.

Dans ces boites très branchées, nous retrouvons une électronique hors pair sur le papier, qui a pour objectif de réduire le plus que possible les oscillations résiduelles lors de la régulation des tensions - appelé aussi ripple en anglais -, ce qui permet d'attendre 30 mV sur toutes les lignes, près de 40 % à 75 % de moins que le standard d'Intel selon les tensions. De même, le taux de régulation ne dépasse pas les 2 % sur l'ensemble des lignes +3,3V, +5V et +12V, ce qui devrait aider à la stabilité de votre PC qu'importe les différentes variations de charge. Toujours sur l'électronique, les condensateurs sont des références de bonne qualité, permettant surtout d'assurer une durée de vie exemplaire à votre alimentation.

Pour le reste de la construction, nous retrouvons des éléments déjà vus, comme la construction uniquement sur PCB, permettant de mieux gérer la répartition uniforme du courant, ou l'utilisation d'un ventilateur de 140 mm, qui semble avoir la même courbe de rotation que sur les modèles de plus petite puissance. À vérifier si cela reste vrai, car sur de grosses puissances la chaleur à évacuer est plus importante que sur des plus petits modèles de 650 W, par contre il est généralement plus facile de profiter du mode semi-passif sur ded gros modèles. La garantie est de 10 ans, avec des tarifs solides de 219,90 € (1000 W) et de 239,90 $ (1200 W, pas encore disponibles en Europe), mais ce ne sont pas des modèles prévus pour aller dans une petite configuration après tout.