De nouvelles alimentations débarquent chez Cougar, avec une gamme toute neuve pour l'entrée de gamme. La société nous avait présenté pas mal de choses, dont un boîtal compatible E-ATX, avec verre trempé et RGB, le DarkBlader-S. La marque nous avait bien fait comprendre qu'elle ne faisait pas que du hardware, puisque nous avions eu le droit à des bureaux RGB assez lourds, au look particulier, idéal pour les setups lumineux. Enfin, il ne faut pas oublier que nous avions pu croiser une alimentation assez musclée, certifiée Gold, la GX-F Aurum. Ici, nous allons parler de produits pour un autre segment, avec l'arrivée des VTE X2, du classique et bon marché.

On retrouve quatre blocs certifiés 80 PLUS Bronze et disponibles en plusieurs variantes, en 600W, 650W, 700 et 750W. Pas de modèle en 500W, dommage pour un produit de cette trempe, qui aurait été idéal dans de petites capacités. Un moulin 120 mm est présent pour refroidir la bête, pas de mode semi-passif ici, il ne faut pas trop en demander à ce niveau de gamme. L'ensemble des protections contre les surtensions sont supportées avec UVP, OVP, SCP, OPP, OCP. On trouve le blabla habituel - lassant aussi - sur les condensateur japonais théoriquement de qualité supérieure, avec une température maximale supportée de 105 degrés. Nous n'avons pas d'informations sur l'OEM qui produit le bloc, mais on se doute qu'il s'agira soit de HEC, soit d'Andyson pour réduire les couts de production - produit budget oblige. Pour les connectiques, on reste sur quelque chose de très simple, avec deux prises 6+2 pins ainsi que 6 prises SATA sur les petits modèles et quatre prises GPU ainsi que 8 prises SATA pour les plus gros. Pour le reste, on trouve le classique 24 broches, un connecteur 4 pins CPU et du molex.

La société n'a pas donné de détail sur les tarifs, mais l'ancienne gamme VTE commençait à 55 euros pour le modèle 600W, il faudra donc s'attendre à quelque chose de similaire pour le coup. Face à cette série Cougar, à titre d'exemple, on pourra confronter la Seasonic S12III, ou bien des blocs de chez Antec, comme la série NE-M. Avec le nombre de produits déjà en vente, le prix de lancement sera déterminant sur le succès de ces alimentations. A petit prix, elles pourront trouver leur place dans les petites ou moyennes configurations PC.