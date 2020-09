Le constructeur FSP a annoncé une nouvelle série de blocs d'alimentation pour sa gamme Hydro. Pour rappel, marque avait mis en lumière il y a quelque temps une gamme Flex ATX aux caractéristiques intéressantes. Aussi, la société avait annoncé des alimentations Hydro G Pro, des versions plus compactes et avec des certifications plus solides. Eh bien, désormais FSP nous présente ses Hydro PTM PRO 80 Plus Platinum, une série de blocs haut de gamme qui comme vous allez le voir, ont des arguments de taille.

On retrouve donc des blocs certifiés 80 Plus Platinum, avec plusieurs variantes en 650W, 750W, 850W, 1000W et 1200W. Autant dire que vous aurez de quoi alimenter votre configuration, d'autant plus que ces nouveaux modèles FSP sont "RTX 3000 Ready". La marque insiste sur la conception solide du produit, avec un PCB avec trois couches de protection qui pourra résister contre l'humidié jusqu'à un taux de 95% - à vérifier en pratique. On retrouve le blabla sur les condensateurs japonais, normal sur un produit de ce calibre. Nous avons une conception avec un unique rail +12V, avec une régulation de tension de sortie de +/- 1%. On retrouve l'ensemble des protection contre les surtensions, avec SCP, OPP, OTP, UVP... Au niveau du refroidissement, on trouve un ventilateur à roulement hydraulique, celui-ci pourra s'arrêter lorsque l'alimentation ne dépasse pas 30% de charge - mode active activable via un bouton physique -, idéal pour nos oreilles.

Ces nouvelles alimentations PTM Pro seront prochainement disponibles dans le commerce pour des tarifs de 164$ pour le modèle 650W, 189,99$ le 750W, 214,99$ le 850W, 249,99$ le 1000W et enfin, 269,99$ le modèle 1200W. Ces alimentations sont certifiées sur la dernière norme IEC 62368 , ce qui permet au constructeur d'assurer en théorie une certaine qualité et une garantie de 10 ans sur cette gamme de produits. Face à la concurrence, on pourra comparer ces modèles aux bequiet! Dark Power Pro 11 ou bien aux Seasonic FOCUS PX en Platinum. FSP avec cette série Pro propose donc des modèles aux spécifications solides sur le papier, il faudra bien réfléchir à l'achat et faire en fonction de vos besoins et de votre budget.