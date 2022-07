Nous avons essayé • be quiet! silent wings 4 et silent wings pro 4

Plus vite, plus haut et plus silencieux ?



Pour ceux qui nous suivent de près, ou qui suivent simplement l'actualité, vous avez sans doute vu passer l'annonce de la relève des Silent Wings 3 de be quiet! le mois dernier ? Il est temps aujourd'hui de voir de quel bois se chauffent les Silent Wings 4, et, espérons-le, s'ils sont tout aussi silencieux que leurs prédécesseurs. Pour succéder à cette série largement plébiscitée, la marque allemande débarque avec trois versions et deux tailles. Nous avons reçu les Silent Wings 4 PWM, Silent Wings 4 High-Speed et Silent Wings Pro 4 en version 120 et 140 mm. Découvrons ensemble les Silent Wings sauce 2022.