Écrit par Thierry C. | 30 Novembre 2020

Une version toutes plateformes !

Lors de notre dossier consacré au refroidissement de ThreadRipper, nous avions pu mettre la main sur un Freezer 50 TR de chez Arctic. Spécifiquement conçu pour le socket TR4, ce modèle était parfaitement adapté pour opérer sur une plateforme non overclockée puisqu'il volait la vedette au pourtant déjà très performant NH-U14S TR4-SP3 de Noctua. Mais voilà, le modèle plutôt bien fichu n'était pour l'heure compatible qu'avec la plateforme TR4 et ses dérivés ! Arctic a procédé à quelques changements depuis pour proposer une version universelle de son gros ventirad, nommée Arctic Freezer 50 tout court. Le voilà maintenant compatible avec les sockets grand public et nous nous empressons de vous tester cela.