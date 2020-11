what does the fox say ?

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais le groupe LDLC distribue depuis quelques années déjà des produits sous sa propre marque, Fox Spirit. On trouve sous cette marque des écrans, des alimentations, quelques périphériques et, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, du refroidissement ! Nous nous intéressons au refroidissement à air avec deux références que nous confie l'enseigne. Il s'agit des Cold Snap VT120 Black et VT120 A-RGB qui partagent un dissipateur en commun. Comme d'autres grandes marques, LDLC fait confiance à l'OEM Deepcool pour son refroidissement et la filiation saute aux yeux. Mais trêve de blabla, allons voir de quel bois se chauffent ces deux modèles.