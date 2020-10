Plus accessibles, mais pas au rabais !

On se souvient des premiers AIO signés be quiet! puisque nous les avions testé en 2016. Les Silent Loop se montrèrent performants, soignés dans leur assemblage et bien équipé avec un radiateur en cuivre et des ressorts anti-pincement. Pourtant, après quelques années de service la série a disparu des radars. Plusieurs retours faisaient part de problèmes de pompe, qui entrainait la défaillance du système. Jusque-là, nous n'imaginions pas un retour de la marque sur ce segment, puisqu'elle est bien présente sur l'aircooling. Mais be quiet! est tenace et réitère l'expérience, avec des prétentions revues à la baisse, en tout cas sur les matériaux utilisés. Voilà qu'arrive toute une série de Pure Loop, qui s'inscrit dans une gamme plus abordable, mais non moins performante. Nous avons mis la main sur les versions 120 et 240 de ces modèles et nous vous les présentons de ce pas !