Si vous bidouillez dans le BIOS de vos ordinateurs, vous êtes peut-être déjà tombé sur une mention d’un « Controleur EHCI » : il s’agit alors d’un composant lié aux ports USB 2.0 — EHCI signifiant alors Enhanced Host Controller Interface. Or, dans notre cas, ce n’est absolument pas d’USB dont il est question, en dépit de la paronymie le rapprochant d’EHFI, un terme ayant fait son apparition suite à une mise à jour de la documentation officiel d’Intel.

En effet, ce EHFI signifie dans notre cas Enhanced Hardware Feedback Interface, et correspond à un mécanisme interne servant à exposer à l’OS — plus précisément, à l’ordonnancer — les cœurs disponibles pour effectuer une tâche, via plusieurs registres spécifiques (de la famille des MSR, pour Machine-Specific Register). L’idée est alors d’utiliser le cœur le plus performant lorsque l’utilisateur le réclame, et un cœur plus efficient si la tâche n’est pas prioritaire, par exemple dans le cas où l’ordinateur serait un laptop utilisant sa batterie. Difficile, au vu de cette description, de ne pas penser à Alder Lake, la prochaine génération de processeur des bleus, qui fera pour la première fois usage d’une architecture hétérogène sur le segment des machines grand public de moyenne et haute performance.

En parallèle, les spécifications de l’extension VNNI (utilisées sur Cooper Lake, pour l’accélération de réseau de neurones) se sont étoffées, avec le rajout de quelques nouvelles instructions apportant entre autres le support des entiers signées et non signés. D’autres instructions de manipulation des interruptions se sont également vues documentées, pour un total de 8 nouvelles entrées dans le manuel d’Intel. La firme mettrait-elle un peu d’ordre dans sa littérature avant de lancer la purée ? Affaire à suivre ! (Source : Phoronix)