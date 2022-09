Vos SSD U.2 dans une baie 3.5"

Icy Dock est passé maître dans l'art de proposer toutes sortes de docks et d'adapteurs pour vous permettre d'introduire à peu près tous les formats de stockage de n'importe quelle façon dans votre PC. Généralement les produits proposés s'adressent aux passionnés et aux professionnels. C'est encore le cas du dock testé aujourd'hui, car comme nous le savons, le format U.2 NVMe n'est pas vraiment répandu chez les particuliers. Le flexiDOCK MB021VP-B se présente sous la forme d'un lecteur 3.5" externe et offre une connexion U.2 externe et hotswapable, à condition d'être équipé de toutes les connectiques et adaptateurs nécessaires à cet usage. Comme toujours, l'idée est séduisante, mais est-ce que cela bride les perfs de nos SSD ? On voit ça après la courte présentation.