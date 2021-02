asus se lance dans l'interrupteur optique maison

ASUS, géant constructeur taïwanais multi-facette et grand fondateur de la République des Joueurs pouvant se passer de toute introduction, a ajouté un clavier à son arsenal pour les joueurs, il s'agit d'une nouvelle version de son clavier mécanique ROG Strix Scope ! Mais ce n'est pas « seulement » un énième bête clavier mécanique comme il y en a déjà à la pelle (de pelleteuse), avec son clavier rafraîchit et désormais suffixé RX, le constructeur surfe aussi sur les dernières tendances du marché que sont celles de de l'interrupteur fait-maison et de type optique. Chez ASUS, cela s'est traduit avec la fusion du ROG Strix Scope et des switchs optiques mécaniques ROG RX RED, pour former le ROG Strix Scope RX ! Et que vaut ce couple ?