Des antennes, du gaming, des flammes, bref du ROG

Le ASUS GT-AX11000 est un routeur gaming ciblant le segment "hautes performances". Le produit est compatible avec les dernières normes Wi-Fi et s'annonce comme une solution proposant des débits ultra-rapides sur le réseau grâce à la norme 802.11ax. Alliant look de vaisseau spatial alien et OS gaming, ce routeur est censé vous accompagner dans la compétition en ligne - oui, oui, c'est ASUS qui le dit - et les attentes sont donc par conséquent assez élevées sur ses capacités. Eh bien, nous sommes en route pour lui faire manger une sacrée charge de travail et le retourner sous tous les angles. Alors, ce produit est-il aussi miracle que la marque l'annonce ?

Ce papier est une première itération de test de l'univers réseaux option routeur, sur le Comptoir. Si vous avez des suggestions & commentaires visant à améliorer notre protocole d'essai, ne soyez pas timides !