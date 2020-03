Le 7.1 virtuel abordable pour les joueurs

Depuis quelque temps, les fabricants de hardware "classique" - PC, cartes mères, cartes graphiques... - se mettent à fabriquer et commercialiser des périphériques différents, afin de créer tout un environnement au nom de leurs marques. Parmi eux se trouve MSI, qui a déjà une bonne expérience du domaine et qui, malgré des débuts difficiles, a réussi à fournir des casques pour joueurs abordables et efficaces. Nous avons donc prêté nos oreilles pour tester le petit dernier de la famille, le Immerse GH50, afin de voir s'il est possible de profiter du Surround 7.1 grâce à son préamplificateur intégré, le tout à un tarif correct.