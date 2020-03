Lexip NP93 Alpha, vraiment le choix du joueur ?

Par rapport aux ténors du marché du périphérique, la marque d'origine française, Lexip, est encore relativement nouvelle sur le marché du périphérique de PC. Il s'agit en fait de l'une des marques de Pixminds Innovation, une entreprise basée dans les Alpes (Françaises) et qui s'est spécialisée dans les interactions homme-machine et toutes leurs applications dans les cadres de l'esport, les jeux, la réalité augmentée et les environnements 3D.

À ce jour, Lexip possède dans son catalogue un tapis de souris, des patins en céramiques et deux mulots, dont la dernière-née Np93 Alpha, celle qui nous passe entre les pattes aujourd'hui. Elle arrive sur le terrain avec ses particularités, tantôt uniques, tantôt moins, grosso modo une version plus basique de la fameuse Pu94 Pro - fruit d'une excellente campagne KickStarter et successeur des 3DM-Advanced et 3DM-Pro, respectivement de 2010 et 2014 - et que nous allons donc découvrir au fur et à mesure de ce test.

Lexip Np93 Alpha Pu94 Pro Dimensions 115 x 70 x 30 mm (mesures approximatives) ? Poids (sans câble) 110 g + 3,6g ou + 18g ? Type Droitier Droitier Boutons 6 + 1 joystick 6 + 2 joysticks Durabilité (en clics) 20 millions ? Patins et Durabilité 6 en céramique, >1500 km 6 en céramique, >1500 km Connectique USB 1,6 m USB 1,6 m Capteur Laser, PixArt ADNS-3050 50 à 12000 DPI Laser, ADNS-9800 12000 DPI Taux de rapport (USB et sans-fil) ? ? Accélération Max. 20G 30G Vitesse Max. 60 IPS 150 IPS Rétroéclairage RGB (2 zones) RGB (2 zones) Logiciel Lexip Control Panel Lexip Control Panel Tarif conseillé 49,99 € 79,99 € Garantie 2 ans 2 ans Page produit FR Np93 Alpha Pu94 Pro

• NP93 Alpha : L'essentiel, avec un plus ?

En pratique, la Np93 Alpha est une sorte de version "light" avec un seul joystick de la Pu94 Pro, qui en possède deux. Néanmoins, elles sont physiquement et visuellement très semblables, le lien de parenté est évident. Pour l'anecdote, on regrette un peu les pages vraiment allégées du store de Lexip, qui ne fournit aucun des détails (plus ou moins utiles) que l'on retrouve habituellement chez d'autres constructeurs tels que les dimensions exactes, le poids, le taux de rapport, l'accélération, la vitesse, la longueur du câble USB, etc. Vous ne les trouverez également que rarement chez les revendeurs, ce qui sous-entend bien que la marque ne communique a priori pas grand-chose à ce sujet, à moins peut-être de leur poser la question directement. Bien sûr, rien n'empêche de tenter de trouver l'information dans un test (comme celui-ci) ou de mesurer et peser le mulot vous-même une fois que vous l'avez entre les mains, mais à l'avenir on aimerait tout de même voir ces informations affichées clairement sur le site pour les yeux des acheteurs, plutôt que d'avoir à éplucher le web.

En tant que mulot de jeu moderne, la Np93 affiche des dimensions assez standards, mais son ergonomie est un pwàl moins commune, ses rebords un peu prononcés et "tranchants" peuvent surprendre au premier contact, et ne sont pas des plus confortables en venant d'une souris gaming "traditionnelle" de l'un des grands constructeurs habituels (dans notre cas, une G502). Évidemment, c'est avant tout une question d'habitude et on s'y fera plus ou moins progressivement. D'un autre côté, il n'y a vraiment rien à redire pour le positionnement du pouce, de l'index et du majeur, la Np93 permettant un placement confortable et naturel du trio et pour de longues heures.

Toutefois, même après plusieurs semaines d'utilisation, nous avons toujours encore du mal à trouver une position vraiment confortable pour l'annulaire, qui tend parfois à se frotter au rebord, idem pour l'auriculaire qui se repose généralement pile sur le rebord inférieur, également peu agréable. Peut-être 2 détails ergonomiques à revoir ?

Avec son poids d'origine, ce modèle Lexip se trouve dans la moyenne, comptez 110g environ sans le câble USB, et 145g avec, parfait pour les amateurs préférant les mulots avec un certain embonpoint, pouvant contribuer à une meilleure précision. Pour les autres, rassurez-vous, Lexip compense le poids "naturel" de la souris avec ses 6 patins en céramique Mo42, ceux-ci frottent peu et assurent une glisse confortable. Peut-être un peu trop d'ailleurs si vous utilisez la souris avec un tapis trop lisse, et dans ce cas la précision peut prendre un petit coup selon la stabilité de votre poignet. Pour une utilisation optimale, il faudra de préférence opter pour un tapis plus rugueux ou carrément pour le modèle commercialisé par Lexip, le B5 Commande Tactile, qui profite d'une surface texturée (et de RGB intégré) conçue spécialement pour les patins en céramique de la marque. Cela dit, il est assez difficile de vraiment faire la différence entre patins en céramique et PTFE au ressenti et à l'aveugle.

En attendant, l'autre grand avantage de la matière des patins serait sa durabilité - en tout cas, sur le papier. Alors qu'un patin traditionnel en teflon est généralement donné pour 250 km, Lexip annonce une endurance supérieure à 1500 km ! De quoi envisager un sacré parcours avec les patins fournis d'origine, sachez que le constructeur les vend également individuellement (par lot de 6) pour seulement 10 euros. Bon, voici pour l'introduction sommaire et le premier ressenti à la prise en main, passons maintenant aux visuels et au démontage de cette fameuse Np93 Alpha !