Windows 10 X est une version très particulière du célèbre OS de Microsoft qui a pour objectif de prendre en charge correctement les futurs ordinateurs pliables, si ceux-ci n'ont pas trop de retard comme chez Intel. Il faut dire que cette monture spéciale de la dixième fenêtre doit prendre en charge des éléments à peine existant, il faut donc passer par la case émulation pour voir ce que prévoit la Raymonde. Et cela tombe bien, car l'entreprise a publié une nouvelle version de son émulateur, la build 19578, qui a pour objectif de présenter la révision d'un des éléments phares de l'OS, nous parlons bien entendu de l'explorateur de fichier

Cette nouvelle interface ressemble beaucoup à celle rencontrée sur Onedrive dans sa version web ou sur smartphone, et rappelle énormément les interfaces simplifiées des OS pour mobile. Cependant pas de bride, les fichiers restent bien tout autant accessibles que via l'explorateur classique. Au-delà de l'explorateur, Microsoft a revu pas mal de points et permet une intégration plus évidente des applications dans l'OS, le tout grâce à un système de conteneur qui évite de refaire du développement adapté au double écran. Bien entendu, une programmation native est recommandée, mais à notre grande surprise cette fois-ci Microsoft n'a pas cherché à forcer la mains sur le sujet. comme quoi, tout est possible. (source : MonWindows)