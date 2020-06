Une carte AORUS simple et abordable

Alors que les fabricants révisent leurs références pour la sortie de Z490, certains préfèrent rester sur du classique, que ce soit sur la qualité ou le design. À ce petit jeu, GIGABYTE conserve une gamme AORUS complète à la segmentation bien définie, partant de cartes ultra haut de gamme comme les AORUS Master ou les AORUS Ultra, sans pour autant négliger les modèles plus équilibrés sur le papier, de sorte que la dénomination AORUS vante un gage de qualité chez le fabricant. Pour vérifer cela, nous avons testé la AORUS Z490 Elite AC, l'alter ego orienté gaming et performances de la Z490 Vision G, qui permet d'offrir certaines caractéristiques de la gamme AORUS à un prix plus abordable.

• Côté street price, ça dit quoi ?