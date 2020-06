Duel 8ème vs 10ème génération Intel chez Huawei : plus récent, c'est pas forcément plus performant !

Suite à la parution des caractéristiques de Comet Lake-H, nous redoutions une nouvelle fournée d’ordinateurs portables assez pernicieuse, puisque la voie empruntée par les bleus passe par une augmentation de la fréquence. Du coup, les performances risquent de varier en fonction des capacités thermiques des engins. Hé bien, il semblerait que nos inquiétudes étaient fondées, car le test effectué chez notre confrère NotebookCheck concernant le Huawei MateBook X Pro sauce 2020 a relevé certaines bizarreries, bien que le processeur embarqué provienne de la série U et non H.

En effet, alors que le dernier-né s’équipe d’un Core i7-10510U (4 cœurs/8 threads cadencés à 1,8 GHz de base et 4,8 GHz en boost), les performances soutenues s’avèrent en dessous du précédent i7-8550U (4 cœurs/8 threads @1,8 GHz toujours, mais une cadence de 4,0 GHz seulement en boost). L’enveloppe thermique de 15 W, bien qu’allègrement dépassée dans la première exécution de Cinebench R20, permet dans un premier temps de prendre l’ascendant sur son prédécesseur (590 points contre 540), mais, après avoir lancé le test 3 fois supplémentaires, la donne est inversée. Le plus vieux prend les devants avec environ 510 points, alors que la 10ème génération patine avec 460 points : une chute vertigineuse ! Pour être totalement corrects, nous nous devons de noter que le score de l’i7 de 8ème génération continue de baisser avec le nombre de réexécutions, atteignant 480 points à la 50ème itération du benchmark.

Pour autant, le bousin n’est pas un mauvais bougre : la MX250 de chez NVIDIA embarquée s’avère significativement plus véloce que la MX150 du modèle précédent, et la batterie est désormais capable de fournir 2 h d’autonomie supplémentaires, soit un peu plus de 10 h sous une charge correspondant à du surf sur le net par connexion WiFi. Attention donc lors du choix de votre futur ordinateur portable : plus que jamais, si les Ryzen sont trop chers pour vous, ou que vous ne jurez que par le bleu, pensez bien à considérer les anciens modèles !