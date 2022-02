Le bon compromis pour x570 ?

Le chipset 570 s'est fait une réputation peu enviable dès son départ, entre l'obligation du refroidissement actif et les prix élevés des cartes dédiées à la plateforme dernière génération de chez AMD. Pourtant, chaque fabricant argue qu'en échange la qualité est largement supérieure, et ce même pour l'ensemble de cette génération, des plus petites cartes aux mastodontes. ASUS n'est pas en reste et propose ses cartes Prime X570-Pro pour amener le PCIe 4.0 à des tarifs plus "abordables" et capables de tenir la dernière génération de Ryzen 3000. Alors pour s'en assurer, que dites-vous d'un petit test made in Comptoir ?