Une RTX 3070 à pleine puissance

Si les RTX 3070 ne sont équipées "que" d'un GPU GA104, bon nombre d'entre elles partagent leur conception avec de plus gros modèles, ce qui permet de tirer le maximum de ce GPU situé tout en haut du milieu de gamme. C'est donc dans cet objectif que PNY propose sa carte RTX 3070 XLR8 Gaming REVEL EPIC-X - oui, c'est son vrai nom complet - qui reprend un design visuel et de refroidissement similaire aux cartes Gainward fabriquées par Palit. Le Comptoir a donc testé cette carte colorée, afin de voir si elle réussit à dompter le GA104 ou non.

• Street price actuel de la carte